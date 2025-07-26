Sincan'da Konveyör Bant Fabrikasında Yangın

Sincan'da Konveyör Bant Fabrikasında Yangın
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Ankara'nın Sincan ilçesindeki bir konveyör bant fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına almaya çalışıyor.

Ankara'nın Sincan ilçesinde konveyör bant fabrikasında yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Sincan 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde yedek parça, taşıyıcı bantlar, rulolar ve döküm üretimi yapan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede büyüyen yangına müdahale etti. İtfaiyenin çabalarıyla kısmen kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangın, fabrikada hasara yol açtı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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