Sincan'da komşu saldırısında 5 kişi öldü, Ceyda yardım istedi
Ankara'nın Sincan ilçesinde gerçekleşen komşu saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti. Saldırı sırasında Ceyda, 'Sıra bize geliyor' diyerek yardım istedi. Cenazeler memleketleri Ayaş'ın Oltan Mahallesi'nde toprağa verildi.
Aynı aileden 5 kişinin öldüğü komşu saldırısında Ceyda, 'Sıra bize geliyor' diyerek yardım istemiş (2)
CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ
Ankara'nın Sincan ilçesinde Tahsin Ünsür'ün (72), pompalı tüfekle öldürdüğü Behiye, Hamdi, Sunay, Mustafa ve Ceyda Turgut'un cenazeleri, memleketleri Ayaş'ın Oltan Mahallesi'ne getirildi. Mahalle mezarlığında cenaze namazı kılındı. Cenazeye, ailenin akrabaları ve yakınlarının yanı sıra Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül, Ayaş Belediye Başkanı Mustafa Sezer katıldı. Cenaze namazının ardından 5 kişinin cansız bedenleri, toprağa verildi.