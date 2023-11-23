Sincan'da komşu cinayeti: 5 kişinin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Ankara'nın Sincan ilçesinde komşuları tarafından katledilen aynı aileden 5 kişinin cenazeleri, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Sincan ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi Papatya Sokak'ta dün akşam saatlerinde birçok kez tartıştığı üst komşusunun evini tüfekle basan 72 yaşındaki Tahsin Ü., aynı aileden Behiye Turgut (71), oğlu Hamdi Turgut (41), gelini Sunay Turgut (40) ile çiftin çocukları Mustafa Turgut (13) ve Ceyda Turgut'u (11) tüfekle vurarak öldürmüştü. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Sağlık ekipleri Behiye Turgut, Hamdi Turgut, Mustafa Turgut ve Ceyda Turgut'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlemişti. Sunay Turgut da ambulansla hastaneye götürülürken yaşamını yitirmişti. Aynı aileden 5 kişinin cenazeleri, sabah saatlerinde Adli Tıp Grup Başkanlığına sevk edildi. Otopsi işlemi tamamlanan cenazeleri, aile yakınları tarafından teslim alınarak defnedilmek üzere Ayaş ilçesi Oltan Mahallesi'ne götürüldü. - ANKARA