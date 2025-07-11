Sincan'da İşçi Servisine Arkadan Çarpan Otomobil Kazası: 1 Ölü, 12 Yaralı

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir otomobil, işçi servisine arkadan çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı.

Kaza, Sincan ilçesi Temelli OSB yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir otomobil 06 JRY 14 plakalı işçi servisine arkadan çarptı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan serviste ve otomobildeki 12 kişi ise çevre hastanelere götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA