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Sincan'da Hırsızlar Mazgalları Çalarken Kameralara Yakalandı

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Ankara'nın Sincan ilçesinde bir apartmanın bodrum katının havalandırma mazgallarını çalan 2 şahıs, güvenlik kameralarına yakalandı. Hırsızlar, mazgalları el arabalarına yükleyerek kaçtı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde hırsızlar, bina mazgallarını çalarken güvenlik kameralarına yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Sincan ilçesinde bir apartmanın bodrum katının havalandırma mazgallarını çalan 2 şahıs mazgalları el arabalarına yükledikten sonra yollarına devam etti. O anlar ise başka bir binanın güvenlik kameralarına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ankara Sincan Güvenlik Güvenlik Kamerası Hırsızlık 3.Sayfa Güncel Haberler

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