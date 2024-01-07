Sincan'da Hırsızlar Mazgalları Çalarken Kameralara Yakalandı
Ankara'nın Sincan ilçesinde bir apartmanın bodrum katının havalandırma mazgallarını çalan 2 şahıs, güvenlik kameralarına yakalandı. Hırsızlar, mazgalları el arabalarına yükleyerek kaçtı.
Ankara'nın Sincan ilçesinde hırsızlar, bina mazgallarını çalarken güvenlik kameralarına yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Sincan ilçesinde bir apartmanın bodrum katının havalandırma mazgallarını çalan 2 şahıs mazgalları el arabalarına yükledikten sonra yollarına devam etti. O anlar ise başka bir binanın güvenlik kameralarına yansıdı. - ANKARA