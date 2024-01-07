Sincan'da Hırsızlar Mazgalları Çalarken Kameralara Yakalandı

Ankara'nın Sincan ilçesinde hırsızlar, bina mazgallarını çalarken güvenlik kameralarına yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Sincan ilçesinde bir apartmanın bodrum katının havalandırma mazgallarını çalan 2 şahıs mazgalları el arabalarına yükledikten sonra yollarına devam etti. O anlar ise başka bir binanın güvenlik kameralarına yansıdı. - ANKARA