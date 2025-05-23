Sincan'da Eşeğin Kesimi Cep Telefonu ile Kaydedildi

Sincan'da Eşeğin Kesimi Cep Telefonu ile Kaydedildi
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Ankara'nın Sincan ilçesinde, bir eşeğin kesildiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Üç kişilik bir grup, hasta olan eşeği keserken görüntüleri kaydeden şahıs, hayvanın veterinere götürülmesi gerektiğini savundu.

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir eşeği kesen şahıslar, o anları cep telefonu kamerasına kaydetti.

Edinilen bilgilere göre, Sincan Yenikent'te üç kişilik bir grup, eşeğin kafasını kesti. Daha sonra şahıslar eşeği nasıl götüreceklerine dair aralarında tartışma yaşarken, şahıslardan biri hayvanın birkaç gündür hasta olarak orada yattığını iddia etti. Hayvanın kafasını kesen şahsın o anları kaydeden kişiye, bu görüntülerin suç olduğunu söylemesi dikkati çekti. Görüntüleri kaydeden şahıs ise hayvanın kafasını kesmek yerine, veterinere götürebileceğini söyledi. Şahısların kesilen eşeği nereye götürdükleri öğrenilemezken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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