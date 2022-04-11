Sincan'da elektrik trafosu patladı: 1 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sincan'da elektrik trafosu patladı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Sincan'da elektrik trafosu patladı: 1 yaralı Ankara'nın Sincan ilçesinde elektrik trafosunun bakımı esnasında patlama meydana geldi.

SİNCAN, ANKARA (İHA) - Sincan'da elektrik trafosu patladı: 1 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde elektrik trafosunun bakımı esnasında patlama meydana geldi. Patlamada bir çalışan yaralandı.

Olay gece saat 03.00 sıralarında Ankara'nın Sincan ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Nihal sokakta meydana geldi. İddialara göre, elektrik trafosu bakımı sırasında henüz nedeni bilinmeyen bir patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle bakım yapan bir işçi savruldu. Patlama seslerini duyan çevredeki vatandaşlar 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan işçiye yaptıkları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye sevk etti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sincan'da elektrik trafosu patladı: 1 yaralı

Sincan'da elektrik trafosu patladı: 1 yaralı

Sincan'da elektrik trafosu patladı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Gökşen Efe - 3. Sayfa

Patlama, Sincan, Ankara, Polis, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title