Sincan'da Elektrik Panosu Patladı, 8 Kişi Dumandan Etkilendi

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir binanın elektrik panosu patladı. Patlamanın ardından çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi.

Olay, Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, bir binanın elektrik panosu aşırı yükleme sebebiyle patladı. Patlamanın ardından binanın girişinde yangın çıktı. Yangın sırasında 8 bina sakini dumandan etkilendi. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve ekipler sevk edildi. İtfaiye ekibinin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Sağlık ekiplerinin ilk incelemelerinin ardından dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırılırken, ekiP ise binanın elektriğini kesti. Ayrıca, polis ekibi olayla ilgili inceleme başlattı.

"Elektrik şartellerinden kaynaklandığını düşünüyoruz"

Elektrik panosunun aşırı yüklemeyi kaldırmamasından dolayı yangın çıktığını kaydeden bina yöneticisi Fatih Selvi, "Allah'a çok şükür can kaybı yok. 8 kişi dumandan etkilenmiş. Binada mal kaybı var, can kaybımız yok çok şükür. Allah beterinden saklasın, rabbim bir daha göstermesin. Elektrik şartellerinden kaynaklandığını düşünüyoruz" diye konuştu.

"Ana giriş buradan olduğu için buradan kimse çıkamamış"

Yangın sırada evde çocuklarının olduğunu dile getiren bina sakini Bilal Erdemir ise "Yangın çıktığında ben burada değildim ama benim çocuklarım evdeydi. Hemen beni aradılar. Çok telaşlıydılar. 7 yaşında bir çocuğum var. İlk o görmüş. 112'yi aramış. Kurtarmaya çalışmışlar ama dışarıya da çıkamamışlar buradan. Ana giriş buradan olduğu için buradan kimse çıkamamış. Herkes balkona yönelmiş. İtfaiye ve polis ekipleri de balkondan aşağı almış. Çok fazla etkilenme olmadı, dumanı görüp hemen balkona çıkmışlar. Henüz girip eve bakamadım ama büyük ihtimalle sadece burada maddi kayıp var" ifadelerini kullandı. - ANKARA