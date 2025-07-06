Sincan'da Drift Atan Sürücü Mahalleyi Gerdi

Ankara'nın Sincan ilçesinde sokak ortasında drift atan sürücü ortalığı birbirine kattı.

Olay, Sincan ilçesi Menderes Mahallesi 758. Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, Fiat Tofaş marka aracıyla sokak ortasında drift atan sürücü, mahalle sakinlerini rahatsız etti. Yaşanan tehlike dolu anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. - ANKARA