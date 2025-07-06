Sincan'da Drift Atan Sürücü Mahalleyi Gerdi

Sincan'da Drift Atan Sürücü Mahalleyi Gerdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Sincan ilçesinde drift atan sürücü, sokak ortasında tehlikeli anlar yaşattı. Mahalle sakinleri rahatsız oldu, o anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Ankara'nın Sincan ilçesinde sokak ortasında drift atan sürücü ortalığı birbirine kattı.

Olay, Sincan ilçesi Menderes Mahallesi 758. Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, Fiat Tofaş marka aracıyla sokak ortasında drift atan sürücü, mahalle sakinlerini rahatsız etti. Yaşanan tehlike dolu anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bade İşçil tatile toplu taşıma ile gitti

Ünlü oyuncu tatile İETT otobüsüyle gitti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç polis memuru yaylada kaldığı çadırda zehirlenerek hayatını kaybetti

İzne çıkan genç polisin acı sonu! Çadırda hareketsiz halde bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.