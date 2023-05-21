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Sınavdan dönen öğretmenler kaza yaptı: 5 yaralı

Sınavdan dönen öğretmenler kaza yaptı: 5 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Iğdır'da görev yapan öğretmenler Kars'a gittikleri sınav sonrasında dönüş yolunda kaza yaptı.

Iğdır'da görev yapan öğretmenler Kars'a gittikleri sınav sonrasında dönüş yolunda kaza yaptı. Kazada 5 öğretmen arkadaş yaralandı.

Iğdır'da görev yapan 5 öğretmen arkadaş 2023 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı için Kars'a gitti. Öğretmen arkadaşlar sınav dönüşü Kars-Sorguçkavaklı köyü civarındaki tek şeritli yolda kaza yaptı. Kazada Ali Yağız, Caner Birlik, Cem Kahya, Sena Kahya ve Taner Özkan yaralandı. Yaralılar vatandaşların haber vermesi üzerine ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Cem Kahya'nın sırtında 3 kaburgasının kırıldığı, Caner Birlik'in sağ kolunda kırık olduğu Taner Özkan'ın ise burnunun kırıldığı öğrenildi. Kazada yara almayan öğretmen Sena Kahya ise Tuzluca İlçe Hastanesi'nde, Ali Yağız ise Iğdır Devlet Hastanesinde müşahede altına alındı. - IĞDIR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Iğdır Kars 3. Sayfa Haberler

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