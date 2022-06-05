Sınavdan çıkan öğrenci heyecandan bayıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sınavdan çıkan öğrenci heyecandan bayıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Sınavdan çıkan öğrenci heyecandan bayıldı Tekirdağ'da Liselere Geçiş Sistemi sınavından çıkan öğrenci, heyecandan bayıldı.

Sınavdan çıkan öğrenci heyecandan bayıldı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da Liselere Geçiş Sistemi sınavından çıkan öğrenci, heyecandan bayıldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan 50. Yıl Ortaokulunda LGS sınavına giren bir öğrenci, sınav heyecanına dayanamayarak bayıldı.

Okul giriş kapısında bekleyen öğrenci velileri, öğrencinin ayılması için yüzüne ve başına su dökerek yüzüne kolonya sürdü. Haber verilmesiyle hemen olay yerine gelen sağlık ambulansa alınan öğrencinin heyecandan dolayı kan şekerinin ve tansiyonunun düştüğü, bu yüzden bayıldığı öğrenildi. Sağlıkçıların müdahalesi ile kendine gelen öğrenci, tedbir amaçlı olarak hastaneye götürüldü.

İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - 3. Sayfa

Tekirdağ LGS 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title