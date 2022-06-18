Sınav merkezinde düşen öğrenci hastaneye kaldırıldı -Sınav merkezinde düşen öğrenci hastaneye kaldırıldı Düzce'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giren öğrenci merdivenlerden düşerek kafasını beton zemine çarptı. -Sınav merkezinde düşen öğrenci hastaneye kaldırıldı DÜZCE - Düzce'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giren öğrenci merdivenlerden düşerek kafasını beton zemine çarptı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan öğrenci hastaneye kaldırıldı. Yüksek Öğretim Kurumları sınavına giren Ayşenur B. (18), sabah erken saatte Düzce Osman Kuyumcu Anadolu İmam Hatip Lisesine geldi. Burada sınavın yapılacağı sınıfa çıkmaya çalışan Ayçenur B. dengesini kaybederek merdivenlerden düştü. Kafasını beton zemine çarpan Ayşenur B.'ye ilk müdahaleyi, olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Ardından Ayşenur B. ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen talihsiz öğrencinin hastanede müşahede altında tutulacağı öğrenildi. İhlas Haber Ajansı / Selçuk Akyol - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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