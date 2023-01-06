Sinan Ateş cinayetinin şüphelilerinden olduğu iddia edilen Kaplan'ın avukatından açıklama

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayetinin şüphelilerinden olduğu iddia edilen Bora Kaplan'ın avukatı Tarık Teoman, Kaplan hakkında herhangi bir gözaltı kararı olmadığını ve iftira atan kişiler hakkında gerekli...

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayetinin şüphelilerinden olduğu iddia edilen Bora Kaplan'ın avukatı Tarık Teoman, Kaplan hakkında herhangi bir gözaltı kararı olmadığını ve iftira atan kişiler hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığını açıkladı.

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayetinin şüphelilerinden olduğu iddia edilen Bora Kaplan'ın avukatı Tarık Teoman, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bora Kaplan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir gözaltı kararı olmadığını belirten Teoman, "Müvekkil Bora Kaplan hakkında uzunca bir müddettir kamuoyunda FETÖ'cü diye tabir edilen hesaplardan tezvirat yapıldığı ve akla hayale sığmayacak şekilde asılsız iddialarda bulunulduğu tüm kamuoyunun malumudur. Bugüne kadar bu iddialara ilişkin tarafımızca sadece Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmakla yetinilmiş, herhangi bir şekilde kamuoyuna bir açıklama yapılmamıştır. Ancak kamuoyunun gündeminde olan 30 Aralık 2022 tarihinde Ülkü Ocakları eski Başkanı merhum Sinan Ateş'in öldürülmesi olayında müvekkil Bora Kaplan'ın dahli olduğu iddia edilerek; müvekkilin Marmaris'te gözaltına alındığı, öldüren şahısların müvekkilin çiftliğinde atış talimi yaptığı ve müvekkil hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı olduğu iddiaları tamamen yalandır. Gerçeğe aykırı bir şekilde suç uyduran, müvekkile iftira atan kişiler hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatılmış olduğunu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" dedi. - ANKARA