Simülasyon aracı ile emniyet kemeri konusunda farkındalık oluşturuldu - Haberler

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Simülasyon aracı ile emniyet kemeri konusunda farkındalık oluşturuldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Simülasyon aracı ile emniyet kemeri konusunda farkındalık oluşturuldu

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından görevlendirilen Trafik Eğitim ve Simülasyon Aracı ile Eskişehir'de sürücülere, jandarma personellerine ve öğrencilere eğitim verildi.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından görevlendirilen Trafik Eğitim ve Simülasyon Aracı ile Eskişehir'de sürücülere, jandarma personellerine ve öğrencilere eğitim verildi.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın 6-7 Haziran tarihlerinde Eskişehir'de eğitim verilmesi için görevlendirdiği 'Trafik Eğitimi ve Simülasyon Aracı', Sivrihisar İlçesi'nde emniyet kemeri kullanımına farkındalık oluşturmak amacıyla kullanıldı. Trafik kontrol noktasından geçen araç sürücüleri ve görevli jandarma personellerinden oluşan 257 kişi simülasyon aracında eğitim aldı. Sivrihisar'da bulunan okullarda eğitim gören 680 öğrenciye de 'Mobil Trafik Eğitim Aracı' ile eğitim verildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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