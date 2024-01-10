Simitçi tezgahında gezen fare böyle görüntülendi

ANKARA - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde tezgahın içinde gezinen fare, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan bir simitçide farenin tezgahın içine girildiği görüldü. Tezgahta bulunan yiyeceklerin arasında gezen farenin videosu ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.