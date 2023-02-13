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Simav İtfaiye Müdürlüğü ekibi 150 saat sonra 8 yaşındaki küçük kızı enkazdan sağ olarak çıkardı

3. Sayfa Haberleri

Simav İtfaiye Müdürlüğü ekibi 150 saat sonra 8 yaşındaki küçük kızı enkazdan sağ olarak çıkardı

Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına devam eden Simav İtfaiye Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri 150 saat sonra göçük altından 8 yaşındaki Aya isimli kız çocuğunu sağ olarak çıkarmayı başardı.

Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına devam eden Simav İtfaiye Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri 150 saat sonra göçük altından 8 yaşındaki Aya isimli kız çocuğunu sağ olarak çıkarmayı başardı.

Simav İtfaiye Müdürlüğünden 5 personel depremin ilk gününden beri Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına devam ederken, itfaiye personelinin bulunduğu ekip tarafından dün sabah saatlerinde 150 saat sonra göçük altından 8 yaşındaki Aya isimli kız çocuğu sağlıklı bir şekilde çıkarıldı. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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