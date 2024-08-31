Simav'da Yıldırım Kaynaklı Orman Yangını: 2,5 Hektar Alan Zarar Gördü

Kütahya'nın Simav ilçesinde yıldırım kaynaklı çıkan orman yangınında 2,5 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Konuyla ilgili Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Simav ilçesi Kızılcık köyünde saat 13.50'de çıkan yangına 14.05 da ekiplerimiz tarafından ilk müdahale yapıldı. Yangına 4 ilk müdahale, 17 arazöz, 4 su ikmal, 6 hizmet aracı, 3 helikopter, 3 dozer, 3 minibüs, 2 treyler, 1 greyder, 4 itfaiye ve 160 personel ile saat 19.30 kontrol altına alındı. Yangının yıldırım kaynaklı çıktığı tespit edilmiştir. Simav Kızıl çukurda da çıkan yangında 2,5 hektar orman zarar görmüştür" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA