Haberler

Beton mikserinin çarptığı sağlık çalışanı 7 günlük yaşam savaşını kaybetti

Beton mikserinin çarptığı sağlık çalışanı 7 günlük yaşam savaşını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Simav-Gediz karayolunda geçirdiği trafik kazası sonrası yoğun bakımda tedavi gören 21 yaşındaki sağlık çalışanı Talat Özkan, 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Ölümü, ailesi ve sağlık camiasında derin üzüntü yarattı.

Simav-Gediz karayolu'nda geçirdiği trafik kazası sonrası hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınan sağlık çalışanı 7 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, 7 gün önce Simav-Gediz karayolu Kalkan mevkiinde aracıyla beton mikserine çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan ve Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan 21 yaşındaki sağlık çalışanı Talat Özkan, 7 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Hisarcık 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda İlk ve Acil Yardım Teknikeri (ATT) olarak görev yapan Talat Özkan'ın cenazesi 14 Aralık Pazar günü öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Simav ilçesinde toprağa verilecek. Özkan'ın ölümü ailesi, yakınları ve sağlık camiasında büyük üzüntüye neden oldu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
MHP'li Celal Adan, AK Partili kadın vekili fırçaladı: Kimi döveceksiniz, oturun yerinize

MHP'li Celal Adan'ın AK Partili kadın vekili fırçaladığı anlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üzerine ağaç devrilen İbrahim Yıldız'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi

Üzerine ağaç devrilmişti... Ünlü oyuncudan üzen haber
100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi! Kilosunu 700 bin liraya satıyor

100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi
Putin'in NATO ülkelerinin liderleri karşısındaki zor anları: Yüz ifadesi şekilden şekile girdi

Putin'in NATO ülkelerinin liderleri karşısındaki zor anları
Üvey çocuğuna işkence edip ölümüne neden olan anne idam edildi

İşkenceci üvey anne idam edildi
Üzerine ağaç devrilen İbrahim Yıldız'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi

Üzerine ağaç devrilmişti... Ünlü oyuncudan üzen haber
Tuğyan Ülkem Gülter'in annesinin cezazesindeki görüntüleri yeniden gündem oldu

Cenazedeki Oscarlık performansı yeniden gündem oldu
Hande Erçel'den aşk iddialarına ilk yorum: 45 yaşındaki yapımcıyla…

Aşk iddialarına ilk yorum: 45 yaşındaki yapımcıyla…
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takıma şok üstüne şok

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takıma şok üstüne şok
Arda Güler, Türk futbol tarihine geçti

Yok artık Arda! Adını Türk futbol tarihine altın harflerle yazdırdı
Masaj salonunda iğrenç tuzak! Kadınlar bağırıp koridora çıkınca çete harekete geçiyordu

Masaj salonunda iğrenç tuzak! Kadınlar bağırınca harekete geçiyorlardı
Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu! Yine çocuklarını ve torununu düşünmüş

Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu
Özgür Özel'den canlı yayında İmamoğlu gafı: Bizim adayımız belli...

Cumhurbaşkanı adayını açıklarken dili fena sürçtü! İmamoğlu gafı
Kadro dışı kalan Mohamed Salah hakkında son karar çıktı

Kadro dışı kalan Salah hakkında son karar
title