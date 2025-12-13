Beton mikserinin çarptığı sağlık çalışanı 7 günlük yaşam savaşını kaybetti

Simav-Gediz karayolu'nda geçirdiği trafik kazası sonrası hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınan sağlık çalışanı 7 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, 7 gün önce Simav-Gediz karayolu Kalkan mevkiinde aracıyla beton mikserine çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan ve Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan 21 yaşındaki sağlık çalışanı Talat Özkan, 7 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Hisarcık 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda İlk ve Acil Yardım Teknikeri (ATT) olarak görev yapan Talat Özkan'ın cenazesi 14 Aralık Pazar günü öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Simav ilçesinde toprağa verilecek. Özkan'ın ölümü ailesi, yakınları ve sağlık camiasında büyük üzüntüye neden oldu. - KÜTAHYA