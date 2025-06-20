Simav'da Tarım Alanında Başlayan Yangın Ormana Sıçradı

Simav'da Tarım Alanında Başlayan Yangın Ormana Sıçradı
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Kütahya'nın Simav ilçesinde ziraat alanında başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangında 8 dekarlık alan zarar gördü. Yangın, hızlı bir şekilde söndürüldü ve ekipler, 7 arazöz, 1 helikopter ve 49 personel ile müdahale etti.

Kütahya'nın Simav ilçesinde tarım alanında başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangında 8 dekarlık alan zarar gördü.

Simav ilçesi Kalkan Boğazı mevkiinde ziraat alanında başlayıp ormanlık alana sıçrayan ve kısa sürede söndürülen yangında 8 dekarlık alan zarar gördü.

Konuyla ilgili Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Simav Kalkan Boğazı mevkisinde, ziraat alanında başlayıp ormanlık alana sıçrayan, çıkan orman yangınına ekiplerimiz tarafından müdahale edildi. Yangına 7 arazöz, 2 su ikmal aracı, 7 pikap, 1 helikopter ve 49 personel ile hızlı ve etkin müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangında 8 dekarlık orman alanı zarar gördü" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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