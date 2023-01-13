Simav'da sahte içki operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Simav ilçesinde sahte alkollü içki satışı yaptığı tespit edilen, ev ve işyerlerinde arama yapılan 3 kişiden 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Simav ilçesinde sahte alkollü içki satışı yaptığı tespit edilen, ev ve işyerlerinde arama yapılan 3 kişiden 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Simav ilçesinde sahte alkollü içki satışı yaptığı tespit edilen Ş.D., K.K ve M.G. isimli şahısların ev ve iş yerleri olmak üzere toplam 6 adreste yapılan aramada, 16 litre sahte votka, 16 litre sahte rakı, 3 litre sahte viski, 20 litre etil alkol, 250 mililitre aroma kiti ve 55 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA