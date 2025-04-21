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Simav'da 4,3 Büyüklüğünde Deprem

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Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki deprem, 13,43 kilometre derinlikte kaydedildi. Kütahya Valisi Musa Işın, durumun kontrol altında olduğunu belirtti ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Simav'da 43 büyüklüğünde deprem

KÜTAHYA - Kütahya'nın Simav ilçesinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 20.24'te meydana gelen depremin 13.43 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.

Kütahya Valisi Musa Işın, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " İlimiz Simav ilçesinde, bu akşam saat 20.24'de, 3,4 ve 4,3 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiştir. An itibariye, bizi müteessir edecek bir durum yoktur. Hemşerilerimize çok geçmiş olsun. Allah ülkemizi ve aziz milletimizi korusun" ifadelerine yer verdi.

Deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA AKÇAY - 3.Sayfa
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