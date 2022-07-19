Simav-Balıkesir karayolunda zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 8 yaralı - Haberler

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Simav-Balıkesir karayolunda zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 8 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Simav-Balıkesir karayolunda zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 8 yaralı

Simav-Balıkesir karayolu Ahmetli köyü mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Simav- Balıkesir karayolu Ahmetli köyü mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Simav- Balıkesir karayolu Ahmetli köyü mevkiinde, Balıkesir istikametine seyir halinde bulunan, sürücülüğünü M.A.'nın (63) yaptığı 17 TC 178 plakalı traktör; aynı istikamette seyreden, sürücülüğünü R.G.'nin (73) yaptığı 43 ET 420 plakalı otomobil ile sürücülüğünü Y.Ö.'nün (33) yaptığı 43 UN 720 plakalı araçların çarpışması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada, traktör sürücüsü M.A. olay yerinde hayatını kaybederken; traktörde yolcu olarak bulunan K.A. (54) ile 43 ET 420 plakalı aracın sürücüsü R.G., aynı araçta yolcu olarak bulunan A.G. (63), A.T. (73), M.T. (81) isimli şahıslar ve ayrıca 43 UN 720 plakalı araç sürücüsü Y.Ö. (33) ve araçta yolcu olarak bulunan O.Ö. (54), Ş.Ö. (31), Ö.T.Ö. (4) isimli kişiler, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Simav Devlet Hastanesi ile Demirci Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yolculardan A.G. ağır yaralı olarak kaldırıldığı Simav Devlet Hastanesinde doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir Tragger 3. Sayfa Haberler

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