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Silvan'da otomobil takla attı: 3 yaralı

Silvan'da otomobil takla attı: 3 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı. Meydana gelen kazada 1'i çocuk 3 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Silvan ilçesi Diyarbakır Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, plakaları öğrenilmeyen otomobillerden biri diğerine çarpınca kontrolden çıkarak takla attı. Takla atan araçta bulunan 1'i çocuk toplam 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartıldı. Hastaneye sevk edilen yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır 3. Sayfa Haberler

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