Üye Girişi
Haberler

Silvan'da minibüs kazası: 5 kişi hafif yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün samanlığa dalması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hafif yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün samanlığa dalması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hafif yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Silvan ilçesine bağlı kırsal Zorova Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen minibüs kontrolden çıkarak samanlığa daldı. Kazada minibüs içerisindeki 5 kişi yaralandı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Diyarbakır İnceleme trafik Silvan Acil Durum Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Ayşe Ateş'ten çok konuşulacak çıkış: Ölürsem benimle gitmesin, Sinan'ın bana söylediklerini anlatacağım

Ayşe Ateş'ten çok konuşulacak çıkış: Ölürsem benimle gitmesin, Sinan'ın bana söylediklerini anlatacağım

 Belediyede ahlaksız teklif! Başroldeki müdür, görüntülere rağmen yaptığı rezilliği bakın nasıl savundu

Belediyede ahlaksız teklif! Başroldeki müdür, görüntülere rağmen yaptığı rezilliği bakın nasıl savundu

 3,6 milyon emekliye kötü haber! Enflasyondan daha düşük zam alacaklar

3,6 milyon emekliye kötü haber! Enflasyondan daha düşük zam alacaklar

 Cenk Tosun'dan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye olay hareket

Cenk Tosun'dan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye olay hareket
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title