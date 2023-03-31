Silvan'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 2 katlı müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yanan ev, kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre, yangın ikindi saatlerinde Selahattin Mahallesi 555. Sokak'ta bulunan 2 katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.