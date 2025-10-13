Silopi'de Yol Tartışması Kanlı Bitti: Sürücü Tutuklandı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde trafikte sözlü başlayan tartışma faciaya davetiye çıkardı. Taraflardan biri aracından indi, diğeri aracıyla şahsı ezmeye kalktı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün 15.30 sıralarında Silopi ilçesi 1. Cadde'de meydana geldi. Sözlü başlayan yol verme tartışması sonucu, plakası öğrenilemeyen araç sürücüsü H.C. aracından inerek, 73 SB 077 plakalı cipte bulunan H.S.'nin üstüne yürüdü. H.C.'nin üstüne geldiğini gören H.S., aracın gazına bastı. Sürücü H.C., H.S.'yi iki aracın arasında sıkıştırdı. Yere düşen H.S.'nin ayakları üzerinden geçen H.C., olayın ardından bölgeden hızla kaçtı. Olay anı çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Çevrede bulunan vatandaşların olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve emniyet ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından H.S., Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Emniyet ekipleri olay yerinden kaçan H.C.'yi kısa sürede saklandığı yerde yakalayarak gözaltına aldı.

H.C., emniyet sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞIRNAK