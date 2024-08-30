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Silopi'de Yaban Keçisi Avlayan Kişiye 660 Bin TL Cezai İşlem

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Şırnak'ın Silopi ilçesinde avlanması yasak olan yaban keçisi avladığı tespit edilen bir kişiye 660 bin TL idari para cezası kesildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada, avcılık kanununa muhalefet suçu işleyen kişiye ceza uygulandı.

Şırnak'ın Silopi ilçesi Köserli köyü kırsalında avlanması yasak olan yaban keçisi avladığı belirlenen kişiye 660 bin TL idari para cezası kesildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Köserli köyü kırsalı Cudi Dağı bölgesinde,bir kişinin yaban keçisi avladığı yönünde gelen ihbar üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmada, jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, S.B.'nin yaban keçisi avladığını tespit etti.

Yaban keçisine el konulurken, kişiye 10 bin lirası 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan olmak üzere toplam 660 bin lira ceza uygulandı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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