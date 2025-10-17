Haberler

Silopi'de Polis Memurlarına Rüşvet Operasyonu: 2 Tutuklama

Silopi'de Polis Memurlarına Rüşvet Operasyonu: 2 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Silopi'de, Cumhuriyet başsavcısının adını kullanarak rüşvet talep eden iki polis memuru tutuklandı. Şüphelilerin, dosya kapatmak vaadiyle 5 bin dolar aldıkları iddia ediliyor.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Cumhuriyet başsavcısının adını kullanarak bir şüpheliden dosya kapatma vaadiyle 5 bin dolar aldıkları iddia edilen 2 polis memuru tutuklandı.

E.K. ve O.Ş. isimli polis memurları hakkında, Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2024 yılına ait bir soruşturma kapsamında şüpheli olan Ş.T.'yi arayarak, dosyasını kapatacaklarını söyleyip Cumhuriyet başsavcısının adını kullanmak suretiyle 5 bin dolar talep ettikleri iddia edildi. Söz konusu iddialar üzerine şikayetçi olunması sonucu soruşturma başlatıldı. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin Silopi ve İstanbul'un Beykoz ilçesindeki adreslerinde arama yaparak polis memurlarını gözaltına aldı. Nöbetçi mahkemece 15 Ekim 2025 tarihinde sevk edilen şüpheliler, 'görevin kötüye kullanılması ve menfaat temini' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturmanın genişletilerek devam ettiği öğrenildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bomba iddia: AK Parti, kendilerine gelmek isteyen iki belediye başkanına kapıyı kapattı

AK Parti, iki belediye başkanına kapıyı kapattı: Sizi istemiyoruz
Abdullah Öcalan 'umut hakkı' talep etti: Devlet adım atmalı

Öcalan "umut hakkı" istedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gastronomi şehrinde mide bulandıran görüntüler! Düğünlere ve lokantalara vereceklerdi

Gastronomi şehrinde mide bulandıran görüntüler
Rakam inanılmaz! 1 kilogram altının bir aylık kazandırdığı paraya bakın

1 kilogram altının bir aylık kazandırdığı paraya bakın
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu

Memur maaşında bir kaleme zam geldi! İşte yeni yılda ödenecek tutar
Yanlış duymadınız! Lamine Yamal artık imza atamayacak

Yanlış duymadınız! Yamal artık imza atamayacak
Gastronomi şehrinde mide bulandıran görüntüler! Düğünlere ve lokantalara vereceklerdi

Gastronomi şehrinde mide bulandıran görüntüler
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem hakkındaki iddialara son nokta konuldu

Herkes o iddiayı konuşuyordu! Test sonuçları belli oldu
AK Parti'nin yeni ekonomi paketinin ayrıntıları: Borçlanma oranı, prim desteği, emlak vergisi…

AK Parti'nin hazırladığı yeni paketin detayları belli oldu
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Kalp krizi sonrası ilk gelişme! Fatih Ürek'le ilgili umut veren detay

Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'ten yeni haber
Arjantin'de milletvekili adayı canlı yayında fenalaşarak hayatını kaybetti

Canlı yayında seçim konuşması yaparken hayatını kaybetti
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Her yıl binlerce kişi geliyor: Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik

Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik
Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra evden çıkarıldı, hamama götürüldü ve tıraş ettirildi

Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra yıkanıp tıraş ettirildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.