Silopi'de Okul Servisi ile Tanker Çarpıştı: 14 Yaralı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde okul servisi ile tankerin çarpışması sonucu 13'ü öğrenci toplam 14 kişi yaralandı.

Kaza, Silopi–Habur Sınır Kapısı yolu üzerindeki Başverimli beldesi yakınlarında akşam saatlerinde meydana geldi. Aynı yönde seyreden plakası öğrenilemeyen tanker, okul servisi ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle servisteki 13 öğrenci ile sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Silopi Kaymakamı Çağlar Partal ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen hastanede yaralı öğrencileri ziyaret ederek, sağlık durumlarına ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Kaymakam Partal, "Okul servis aracımız ile tankerin karıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Allah'a şükür durumu ağır olan bir öğrencimiz ya da şoförümüz yok. Servis aracında 13 öğrencimiz bulunuyordu. Hepsi müşahede altında, durumları hafif. Şoförümüzün bacağında kırık var ancak yaralılarımızın genel sağlık durumları iyi" dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK