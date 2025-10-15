Haberler

Silopi'de Motosiklet Kazası: 19 Yaşındaki Sürücü Ağır Yaralandı

Silopi'de Motosiklet Kazası: 19 Yaşındaki Sürücü Ağır Yaralandı
Şırnak'ın Silopi ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Silopi ilçesi Hastane Caddesi üzerindeki Gümrük Lojmanları Kavşağı'nda meydana geldi. Henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen hafif ticari araç ile B.S. (19) yönetimindeki motosiklet kavşakta çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. B.S.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Hafif ticari aracın sürücüsü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
