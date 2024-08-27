Silopi'de motosiklet ile hafriyat kamyonu çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti

Şırnak'ın Silopi ilçesinde motosiklet ile hafriyat kamyonunun çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Silopi'nin Yenişehir Mahallesi'nde Kerem Çeviker idaresindeki motosiklet, karşı yönden gelen sürücü ve plakası öğrenilemeyen hafriyat kamyonu ile çarpıştı. 112 Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Çeviker'in hayatını kaybettiğini belirledi. Çeviker'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından Kerem Çeviker'in cenazesi ailesine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞIRNAK