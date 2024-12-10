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Silopi'de Madde Bağımlısı Darp Edildi

Silopi'de Madde Bağımlısı Darp Edildi
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde madde bağımlısı A.S. (45), yakınları olduğu belirtilen kişilerce cadde ortasında darp edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan A.S.'nin durumu iyi, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde madde bağımlısı şahıs, cadde ortasında darp edildi.

Silopi ilçesi Dörtyol servis durağı önünde madde bağımlısı olduğu ileri sürülen A.S.(45), yakınları olduğu öğrenilen kişiler tarafından darp edildi. Dayak sonrası baygınlık geçiren A.S., ambulans ile Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Darp olayına karışan şahıslar ise olay yerinden kaçtı. A.S.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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