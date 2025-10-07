Silopi'de Kaçakçılık Operasyonu: 45 Milyon Liralık Elektronik Malzeme Ele Geçirildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde dur ihtarına uymayıp kaçan kısa sürede polis ekiplerince yakalanan araçta gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Habur Gümrük Kapısı üzerinden yurda giriş yapan plakası öğrenilemeyen bir araç, Silopi'de polis kontrol noktasında dur ihtarına uymayarak kaçtı. Cizre-Şırnak karayolu üzerindeki polis kontrol noktasında ekiplerce alınan güvenlik önlemleri sayesinde durdurulan araçta piyasa değeri 45 milyon lira değerinde 9 bin 728 adet elektronik aksam bulunan telefon kasası, 88 bin 183 adet elektronik telefon parçaları ele geçirildi. Araçta bulunan A.G. ve M.G. isimli şahıslar göz altına alındı. Şüphelilerin emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, "Kaçakçılıkla mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Söz verdiğimiz gibi hedefimiz belli, halkımızla birlikte Şırnak'ın huzuru" denildi. - ŞIRNAK