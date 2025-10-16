Silopi'de Hamile Kadın Bıçaklandı, Bebeği Hayatını Kaybetti

Şırnak'ın Silopi ilçesinde hamile kadın, eşi tarafından bıçaklandı. Olayda anne karnındaki bebek hayatını kaybetti.

Silopi ilçesi Dicle Mahallesi'nde 26 yaşındaki yabancı uyruklu hamile J.M.B.B., eşi tarafından 6 yerinden bıçaklandı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan kontrollerde hamile olduğu belirlenen kadının karnındaki bebeğini kaybettiği öğrenildi. Durumunun ağır olduğu öğrenilen J.M.B.B. yoğun bakımda tedavi altına alınırken, polis ekipleri olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - ŞIRNAK