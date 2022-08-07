Son dakika 3. sayfa: Silivri'de feci kavga kamerada...Aldığı darbeyle yere yığıldı, tekme ve sandalye ile böyle saldırdılar - Haberler

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Son dakika 3. sayfa: Silivri'de feci kavga kamerada...Aldığı darbeyle yere yığıldı, tekme ve sandalye ile böyle saldırdılar

Son dakika haberler... Silivri'de feci kavga kamerada.

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Silivri'de feci kavga kamerada...Aldığı darbeyle yere yığıldı, tekme ve sandalye ile böyle saldırdılar

İSTANBUL - Silivri Sahili'nde dün gece iki grup arasında kavga çıktı. 1 kişinin yaralandığı kavga bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, dün gece Silivri Sahili'nde meydana geldi. Gece geç saatlerde iki grup arasında çıkan sözlü tartışma bir anda büyüyerek karşılıklı küfürleşme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgaya karışanlardan biri aldığı yumruk darbesiyle yere düşerken bir başka şahıs da yerde yatan şahsın kafasına sandalye fırlattı. Kavga çevredekiler tarafından yatıştırılmaya çalışıldı. Yaralı şahıs ambulans ile hastaneye kaldırılırken, yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Silivri Sahili kavga 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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