Silivri Plajında Cankurtaran ve Alkollü Gençler Arasında Kavga

Silivri Plajında Cankurtaran ve Alkollü Gençler Arasında Kavga
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Silivri Semizkum Plajı'nda cankurtaranlarla alkollü gençler arasında çıkan kavga, jandarmanın müdahalesiyle son buldu. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Silivri'de cankurtaran ve alkollü gençler arasındaki kavga kamerada

İSTANBUL - Silivri Semizkum Plajı'nda cankurtaran ve alkollü gençler arasında kavga çıktı. Olay jandarmanın müdahalesinin ardından son bulurken, kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Silivri Semizkum Plajı'nda meydana geldi. İddiaya göre, cankurtaranlar plajda alkol kullanan gençleri uyarınca aralarında sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Kavga esnasında taraflar birbirlerine yumruk ve tekmelerle saldırdı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarmanın müdahalesinin ardından kavga son buldu. Öte yandan, kavga anları saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK UĞUR - 3.Sayfa
Tüm dünyanın merakla beklediği Portekiz-İspanya finali şifresiz kanalda

Futbolseverlere müjde! Dünyanın beklediği dev final şifresiz kanalda
Bakanlık önünde hareketli dakikalar! Korumalar, havaya ateş açan emekli polisi bacağından vurdu

Korumalar, havaya ateş açan emekli polisi bacağından vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'de çatışmalar şiddetleniyor! Trump emir verdi, asker sokağa indi

ABD'nin kalbinde çatışmalar şiddetlendi! Asker sokağa indi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İsrail'den Gazze’ye yardım götüren Madleen gemisine tehdit

İsrail'den Gazze yolundaki yardım gemisine tehdit
Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi

Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi
Kolombiya'da deprem paniği! 6.4 ile sallandılar

Güney Afrika ülkesinde deprem paniği!
Baba Vanga'dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak

Baba Vanga'dan ürperten kehanet: İnsanlarla ilk kez tanışacaklar
Cenaze işlemleri için para isteyen gassal tutuklandı

Gassalın yaptığı kurnazlık pahalıya patladı
Köylüler ayaklandı: Hayvancılık biter

Köylüler ayaklandı: Hayvancılık biter
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.