Son dakika haberi | Silivri'deki korkunç kazada 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti Son dakika haberler: Silivri'deki korkunç kazada 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti Silivri'de kaza 1 ölü, 1 yaralı Silivri'de gece saatlerinde meydana gelen kazada metrelerce sürüklenen araç içerinde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı. Silivri'deki korkunç kazada 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti Silivri'de kaza 1 ölü, 1 yaralı İSTANBUL - Silivri'de gece saatlerinde meydana gelen kazada metrelerce sürüklenen araç içerinde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kaza, bu gece yarısı D-100 karayolu Karaaliçeşme mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre aynı istikamette seyir halindeki 34 RT 5090 plakalı özel otomobil 34 CON 774 plakalı araca arkadan çarparak savruldu. Yaklaşık 400 metre sürüklenen araç içerisinde bulunan 17 yaşındaki Mecit G. hayatını kaybederken diğer ismi öğrenilemeyen şahıs ağır yaralandı. Yaralı şahıs olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazada araç içerisinde sıkışan Mecit G. ise İtfaiyenin çalışması sonucu çıkarıldı. Nöbetçi Savcının incelemelerinin ardından gencin cenazesi morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İhlas Haber Ajansı / Yusuf Eker - 3. Sayfa İstanbul Tragger 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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