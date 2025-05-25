Silivri'deki Kafede Yangın Paniği

Silivri'deki Kafede Yangın Paniği
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İstanbul Silivri'de bir kafede çıkan yangın, içeride bulunan müşterilerin paniğe kapılmasına neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı ve büyük bir hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.

İstanbul Silivri'de bir kafede müşteriler içeride olduğu sırada çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Silivri ilçesi Selimpaşa Halasgargazi Caddesi'nde bulunan bir kafede saat 20.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, içeride bulunan müşteriler hemen dışarı çıkarıldı. Alevler kafeyi sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Yoğun çalışmaların ardından yangın, diğer kafelere sıçramadan kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kafeteryada büyük çapta hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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