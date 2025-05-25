Silivri'deki Kafede Yangın Paniği

İstanbul Silivri'de bir kafede müşteriler içeride olduğu sırada çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Silivri ilçesi Selimpaşa Halasgargazi Caddesi'nde bulunan bir kafede saat 20.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, içeride bulunan müşteriler hemen dışarı çıkarıldı. Alevler kafeyi sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Yoğun çalışmaların ardından yangın, diğer kafelere sıçramadan kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kafeteryada büyük çapta hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - İSTANBUL