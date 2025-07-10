Silivri'de Yangında Hayatını Kaybeden Kadının Cenazesi Ailesine Teslim Edildi

İstanbul'un Silivri ilçesinde yangında hayatını kaybeden kadının cenazesi, ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Silivri ilçesi Balaban Mahallesi Değirmen köy mevkiinde dün saat 16.30 sıralarında bir kişi kuru otları yakmaya çalıştığı sırada alevler tarım arazilerine sıçramıştı. Kısa sürede rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın, tarım arazilerinin içinde olan konteynıra da sıçramıştı. Yangında Lalizer Mert (62) adlı kadın yanarak hayatını kaybetmişti. Otopsi işlemleri için kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'na getirilmişti. Kadının ailesi ve yakınları, sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumuna geldi. Otopsi işlemlerinin bitmesinin ardından kadının cenazesi ailesine teslim edildi. - İSTANBUL