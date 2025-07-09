Silivri'de Yangın: Konteynerden Tarlaya Sıçradı

Silivri'de Yangın: Konteynerden Tarlaya Sıçradı
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İstanbul Silivri'de gölet yanındaki konteynerde çıkan yangın, kısa sürede buğday tarlasına sıçradı. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi ve söndürme çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Silivri'de göletin yanında bulunan konteynerde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler buğday tarlasına sıçradı.

Silivri Çanta Mahallesi'nde bulunan göletin yanında bulunana konteynerde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler buğday tarlasına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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