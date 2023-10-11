Silivri'de Voleybol Antrenörü Öğrencisini Taciz Etti, Tutuklandı

Silivri'de bir voleybol antrenörü, öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, taciz ihbarı üzerine çalışma başlattı. Şüpheli, çocuğun cinsel istismarı suçlamasıyla tutuklandı.

Silivri'de, öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan voleybol antrenörü tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 Ekim'de voleybol kursuna giden kız çocuğunun antrenörü tarafından taciz edildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüpheli U.T, yaşı küçük iki öğrencisine yakın davrandığı, olayın gerçekleştiği gün evine bırakmak için aracına aldığı iki çocuktan birini indirdikten sonra diğerini taciz ettiği iddiası üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından "çocuğun cinsel istismarı" suçlamasıyla adli makamlara sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.