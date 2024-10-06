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Silivri'de Uzaklaştırma Kararına Rağmen Eşini Darp Eden Adam Yakayı Ele Veremiyor

Silivri'de Uzaklaştırma Kararına Rağmen Eşini Darp Eden Adam Yakayı Ele Veremiyor
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Silivri'de, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan bir adam, çocuğunun gözü önünde eşine şiddet uyguladı. Olay anı cep telefonuyla kaydedildi. Kadın darp edilerek hastaneye kaldırılırken, saldırgan hakkında soruşturma başlatıldı.

Silivri'de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan adam, çocuğunun gözü önünde eşini darp etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 2 Ekim Çarşamba günü Silivri Fatih Mahallesi'nde bulunan Leyla Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Simge Karakiraz (26), resmi nikahlı eşi Birkan Karakiraz'la (27) konuşmak için sahilde buluştu. Buluşmaya kızı S.G.'yi de götüren genç kadın, hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi tarafından darp edildi. Sahilde genç kadına birkaç kez tokat atan şahıs, çocuğunun çığlıklarına rağmen şiddete devam etti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, edinilen bilgiye göre Birkan Karakiraz, daha sonra evlerine giderek burada da genç kadını darp ve tehdit etmeye devam etti.

Cumhuriyet Başsavcılığınca da soruşturma başlatıldı

Olay sonrası karakola giderek şikayetçi olan şiddet mağduru kadın, emniyet görevlileri tarafından Silivri Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Firari durumda olan saldırgan kocayı yakalanmasına yönelik ise Silivri Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sürüyor. Konuyla ilgili Silivri nöbetçi Cumhuriyet Başsavcılığınca da soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Aile İçi Şiddet Yerel Haberler Cep Telefonu Politika Güvenlik 3-sayfa Hukuk

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