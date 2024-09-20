Silivri'de Uyuşturucu Operasyonlarında 6 Gözaltı

Silivri'de uyuşturucu operasyonları: 6 gözaltı

İSTANBUL - Silivri'de 2 adrese yapılan operasyonlarda 156,53 uyuşturucu madde, 44 adet elektronik sigara, 3 bin 178 paket bandrolsüz kaçak sigara, 24 adet bandrolsüz kaçak nargile tütünü, 3 bin 400 adet hazırlanmış dolu makaron, 6 bin 800 lira ele geçirildi. Operasyonlarda 6 şüpheli de gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından Silivri Mimarsinan Mahallesi Alipaşa Caddesi'nde 7 Eylül'de yapılan çalışmalar sırasında iki şüpheli durduruldu. İ.Ş. ve Y.A. isimli iki şüphelinin üzerinden 265 gram uyuşturucu madde çıktı. Şüphelilerin uyuşturucu maddeyi nereden temin ettiklerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar derinleştirildi. Çanta Mahallesi'nde bir depo tespit edildi. Depoya yönelik baskında Y.E.P., E.T.G. ve S.V. yakalanırken, yapılan aramada 114 gram uyuşturucu madde, 2 adet hassas terazi, çok sayıda uyuşturucu paketlemede kullanılan klipsli poşet ve kaplar ele geçirildi. Alibey Mahallesi'ndeki bir işyerinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığının belirlenmesi üzerine düzenlenen operasyonda ise F.E. isimli şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 42,53 gram esrar, 44 adet elektronik sigara, 3 bin 178 paket bandrolsüz kaçak sigara, 24 adet bandrolsüz kaçak nargile tütünü, 3 bin 400 adet hazırlanmış dolu makaron, uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen 6 bin 800 lira ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 6 şüpheli uyuşturucu yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.