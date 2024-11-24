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Silivri'de Tuz Çuvalları İçinde 100 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Silivri'de Tuz Çuvalları İçinde 100 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Silivri'de bir depoya düzenlediği operasyonda kaya tuzu çuvalları içerisine zulalanmış 100 kilo uyuşturucu maddesi ele geçirdi. Depo sahibine gözaltı işlemi yapıldı ve tutukladı.

Silivri'de tuz çuvalları içerisine zulalanmış 100 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Silivri Selimpaşa'da bir depoya operasyon düzenledi. Operasyonda kaya tuzu çuvalları içerisine zulalanmış 100 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Depoda bulunan Ş.Y isimli şahıs gözaltına alındı.

Yapılan kontrollerde, uyuşturucu maddelerin tonluk kaya tuzu çuvalları içerisinde zulalı şekilde İstanbul'a getirildiği, uyuşturucu madde dolu çuvalların diğer çuvallardan ayırt edilebilmesi için çuval dikişlerinin farklı ebatlarda ve renklerde dikildiği tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Ş.Y. isimli zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderili. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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