Silivri'de traktör kazası: Sürücü hayatını kaybetti
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Silivri'de Z.Ö. idaresindeki traktör, yol kenarındaki kanala devrildi. Kazada sürücü traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze morga kaldırıldı.
Silivri'de devrilen traktörün altında kalan sürücüsü hayatını kaybetti.
Z.Ö. idaresindeki traktör, Akören Mahallesi Sıvat Çeşme Sokak'ta yol kenarındaki kanala devrildi.
Kazada, sürücü traktörün altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Z.Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi.
Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Z.Ö'nün cenazesi, morga kaldırıldı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa