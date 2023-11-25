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Silivri'de traktör kazası: Sürücü hayatını kaybetti

Silivri'de Z.Ö. idaresindeki traktör, yol kenarındaki kanala devrildi. Kazada sürücü traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze morga kaldırıldı.