Ev kadınlarına emeklilik hakkı geliyor! Primlerin 3'te birini devlet ödeyecek

Detaylar belli oldu! Milyonlarca ev kadınına emeklilik hakkı geliyor
Üç adet çeyrek altın bir asgari ücretle yarışıyor

Üç adet çeyrek altın bir asgari ücretle yarışıyor
Vatikan, Papa Francis'in tabuttaki fotoğraflarını yayınladı

Vatikan paylaştı! İşte Papa Francıs'in açık tabuttaki fotoğrafı
Bunlar kime meydan okuyor? Ahmet Minguzzi'nin öldürüldüğü pazarda pes dedirten görüntü

Ahmet Minguzzi'nin öldürüldüğü pazarda çekilen görüntüye bakın

Silivri'de Tırın Çarptığı Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Silivri'de Tırın Çarptığı Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Silivri'de geri manevra yapan bir tır, yol kenarında duran 66 yaşındaki Ferit Cihan'a çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, talihsiz adamın hayatını kaybettiğini duyurdu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Silivri'de geri manevra yapan tır, yol kenarında duran 66 yaşındaki adama çarptı. Yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saat 10.00 sıralarında Silivri Eski Sanayi Üst Geçidi'nin altında meydana geldi. İddialara göre, geri manevra yapan tır, yol kenarında duran 66 yaşındaki Ferit Cihan'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, talihsiz adamın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Emniyet güçleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.