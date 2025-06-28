Silivri'de Tarla Yangını: 30 Dönüm Buğday Kül Oldu

Silivri'de Tarla Yangını: 30 Dönüm Buğday Kül Oldu
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İstanbul Silivri'de bir buğday tarlası, iddiaya göre sigara izmaritinden çıkan yangında 30 dönüm alanda kül oldu. Yangına müdahale için birçok itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul Silivri'de iddiaya göre buğday ekili 30 dönüm tarla sigara izmaritinden dolayı çıkan yangında küle döndü.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Silivri ilçesi Akören Mahallesi'nde bulunan buğday ekili tarlada çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangına ihbar üzerine birçok ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının çıktığı tarlanın ortasında bulunan tek katlı depo olarak kullanıldığı düşünülen gecekondu da yandı. 30 dönüm arazi üzerinde bulunan buğdaylar yangın nedeniyle küle döndü. Rüzgarın etkisiyle büyüyen ve İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasının ardından söndürülen yangının kesin çıkış nedeninin yapılacak olan inceleme sonrası ortaya çıkacağı öğrenilirken yol kenarından atılan sigara izmaritinin neden olduğu iddia ediliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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