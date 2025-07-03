Silivri'de Tarım Arazisinde Çıkan Yangın Ormana Sıçradı

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Silivri'de tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangına müdahale etmek için 2 uçak, 7 arazöz, 21 araç ve 74 personel görev alıyor.

Silivri'de tarım arazisinde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangına 2 uçak, 7 arazöz, 21 araç ve 74 personelle müdahale ediliyor.

İstanbul Valiliği'nce Silivri tarım arazisinde çıkan yangın ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Saat 15.00 sıralarında Silivri ilçesi Çanta Balaban Mahallesinde kuru otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçramıştır. Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve itfaiye ekipleri yangına 2 yangın söndürme uçağı, 7 arazöz, 21 araç ve 74 personelle müdahale etmektedir" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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