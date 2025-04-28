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Silivri'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç takla atıp yan yattı: 2 yaralı

Silivri'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç takla atıp yan yattı: 2 yaralı
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İstanbul Silivri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla atıp yan yattı.

İstanbul Silivri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla atıp yan yattı. Kazada 2 kişi hafif yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Silivri'de Yeni Mahalle Şehit Emre Sarıtaş Sokağı üzerinde sabah saatlerinde trafik kazası meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki araç sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç takla atarak durabildi. Araçta bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ayakta yapılan müdahalenin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kazanın yaşandığı anlar ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, aracın bir anda kontrolden çıkarak takla atıp yan yattığı ve çevredekilerin yardıma koştuğu anlar görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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