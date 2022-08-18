Silivri'de şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

Silivri'de şüphe üzerine durdurulan aracın koltuk aralarından uyuşturucu madde çıktı. Gözaltına alına 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Silivri Selimpaşa Mahallesi E-5 Kuzey Yol Tekirdağ istikametinde dün saat 18. 20 sıralarında bir araç polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durduruldu. Yapılan kontrolde; araç içerisinde 3 erkek şahsın olduğu görüldü. Şahısların kimlik tespitinde narkotik madde ticareti suçundan çok sayıda kayıtlarının olduğu anlaşıldı. Araçta bulunan K.A., K.E. ve K.Ö. isimli şahıslar araçtan indirilerek kontrol altına alındı. Araçta yapılan incelemede; koltuk üzerinde 1 adet klipsli şeffaf poşet içerisinde 7.91 gram gelen Eroin, koltuk kaldırılarak yapılan incelemede ise, 15.61 gram Eroin olmak üzere toplam 23.52 gram Eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli "Narkotik Madde Ticareti" suçundan adli işlem yapılarak bugün adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL